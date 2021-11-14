У Великій Британії університет відкрив курси для студентів, які залучені в секс-індустрії

В навчальному закладі говорять, що відкрили курси на прохання зацікавлених студентів.

У Великій Британії Даремський університет вирішив запровадити спеціальні курси, щоб допомогти студентам, які працюють в секс-індустрії. Натомість влада звинуватила навчальний заклад у "узаконенні небезпечної індустрії, яка процвітає завдяки експлуатації жінок".

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Про це повідомляє BBC.

В університеті заявляють, що пропонують слухачам поради про те, як залишатися в безпеці, а курси відкрили на прохання великої кількості зацікавлених студентів.

"Ми категорично не хочемо заохочувати секс-бізнес, але ми прагнемо надавати підтримку нашим студентам", - повідомив представник університету.

За його словами, організатори курсів хотіли, щоб "соціальна стигма" не заважала студентам із уразливих груп отримувати підтримку, але навчальні заняття просто неправильно витлумачили.

В університеті кажуть, що студенти, які стикаються з труднощами, повинні отримувати підтримку від свого навчального закладу, а уряд надав університетам додатково 85 мільйонів фунтів стерлінгів минулого року, щоб допомогти тим, хто відчуває труднощі.

Нагадаємо, що коронавірус знищує борделі, бо вони просто не можуть відновити роботу. У Німеччині, де проституція офіційно дозволена майже 20 років, через пандемію усі такі заклади позакривали. І хоча країна вже майже цілком вийшла із карантину, знову дозволити інтимні послуги влада не поспішає.

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