У Великій Британії університет відкрив курси для студентів, які залучені в секс-індустрії

В навчальному закладі говорять, що відкрили курси на прохання зацікавлених студентів.
У Великій Британії Даремський університет вирішив запровадити спеціальні курси, щоб допомогти студентам, які працюють в секс-індустрії. Натомість влада звинуватила навчальний заклад у "узаконенні небезпечної індустрії, яка процвітає завдяки експлуатації жінок".
Про це повідомляє BBC.
В університеті заявляють, що пропонують слухачам поради про те, як залишатися в безпеці, а курси відкрили на прохання великої кількості зацікавлених студентів.
"Ми категорично не хочемо заохочувати секс-бізнес, але ми прагнемо надавати підтримку нашим студентам", - повідомив представник університету.
За його словами, організатори курсів хотіли, щоб "соціальна стигма" не заважала студентам із уразливих груп отримувати підтримку, але навчальні заняття просто неправильно витлумачили.
В університеті кажуть, що студенти, які стикаються з труднощами, повинні отримувати підтримку від свого навчального закладу, а уряд надав університетам додатково 85 мільйонів фунтів стерлінгів минулого року, щоб допомогти тим, хто відчуває труднощі.
Нагадаємо, що коронавірус знищує борделі, бо вони просто не можуть відновити роботу. У Німеччині, де проституція офіційно дозволена майже 20 років, через пандемію усі такі заклади позакривали. І хоча країна вже майже цілком вийшла із карантину, знову дозволити інтимні послуги влада не поспішає.