У ексчоловіка Мераї Кері помер 5-місячний син: названа причина

Це була сьома дитина знаменитості.

Колишній чоловік співачки Мераї Кері, американський актор Нік Кеннон втратив молодшого сина.

Про смерть 5-місячного малюка комік та ведучий повідомив під час свого шоу. Артист у сльозах розповів, що життя хлопчика, якого у червні народила модель Алісса Скотт, забрала онкологія. У Зена був рак мозку.

Алісса Скотт з сином / instagram.com/itsalyssaemm

Як зазначив Нік, у дитини виявили хворобу за два місяці після народження. Батьки помітили, що голова малюка стає більшою. Пухлина росла дуже швидко. Втім, зірка до останнього приховував проблеми сина із здоров'ям, оскільки вірив, що хлопчика вдасться врятувати. Малюк переніс складну операцію, але навіть після цього його не врятували.

"Після Дня подяки його стан погіршився, пухлина почала швидко рости. Ці вихідні я провів разом із ним. У неділю ми з мамою Зена вирушили до океану. І це був останній день, коли я тримав сина на руках. Не можу змиритися з цією втратою", – поділився Кеннон.

Також знаменитість збирається взяти паузу в роботі та провести час з дітьми та Аліссою.

Нагадаємо, що у Ніка Кеннона є близнюки від Мераї Кері - 10-річні син Мароккан і донька Монро. Зіркова пара була в офіційному шлюбі від 30 квітня 2008 року до 2 листопада 2016 року.

Нік Кеннон з Мераєю Кері та дітьми / Associated Press

У грудні 2020-го на світ з'явилася дочка Паверфул, яку народила модель Бріттані Белл. У них із Ніком є ще чотирирічний син Голден. 14 червня цього року діджейка Еббі Де Ла Роса подарувала коміку хлопчиків-двійнят, яких назвали Зайон та Зілліон. А вже 23-го того ж місяця у Кеннона та моделі Алісси Скотт народився син Зен.

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