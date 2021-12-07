Екс"Холостяк" Макс Михайлюк збив людину у центрі Києва

ДТП сталася у Печерському районі столиці.

Екс"Холостяк", пілот Макс Михайлюк випадково збив людину у Печерському районі Києва.

ДТП сталася минулої суботи, 4 грудня, ввечері. Як передає Новини.Live, пішохід намагався перебігти дорогу у недозволеному місці. Михайлюк їхав у бік Залізничного шосе, як раптом просто з тротуару на дорогу вибіг чоловік і просто під колеса авто.

Максим намагався зупинити машину, однак було запізно – пілот не встиг зреагувати і збив пішохода.

"Я їхав, потім зупинився на світлофорі. Почали рухатися на зелене світло, поїхали, і тут різко з'явилися ці люди. Зліва на право перебігали", - розповів Михайлюк.

З серйозними травмами голови чоловіка забрала швидка. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП.

До речі, сам Михайлюк про саму аварію ніде нічого не розповідав і з підписниками свого Instagram подробицями інциденту не ділився.

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