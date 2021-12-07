Экс-"Холостяк" Макс Михайлюк сбил человека в центре Киева

ДТП произошло в Печерском районе столицы.
Экс-"Холостяк", пилот Макс Михайлюк случайно сбил человека в Печерском районе Киева.
ДТП произошло в минувшую субботу, 4 декабря, вечером. Как передает Новости.Live, пешеход пытался перебежать дорогу в неположенном месте. Михайлюк ехал в сторону Железнодорожного шоссе, как вдруг прямо с тротуара на дорогу выбежал мужчина и прямо под колеса авто.
Максим пытался остановить машину, однако было слишком поздно – пилот не успел среагировать и сбил пешехода.
"Я ехал, потом остановился на светофоре. Начали двигаться на зеленый свет, поехали, и здесь резко появились эти люди. Слева на право перебегали", – рассказал Михайлюк.
С серьезными травмами головы мужчину забрала скорая. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.
Кстати, сам Михайлюк о самой аварии нигде ничего не рассказывал и с подписчиками своего Instagram подробностями инцидента не делился.
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