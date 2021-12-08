У экс-мужа Мэрайи Кэри умер 5-месячный сын: названа причина

Это был седьмой ребенок знаменитости.

Бывший муж певицы Мэрайи Кэри, американский актер Ник Кэннон потерял младшего сына.

О смерти 5-месячного малыша комик и ведущий сообщил во время своего шоу. Артист в слезах рассказал, что жизнь мальчика, которого в июне родила модель Алисса Скотт, унесла онкология. У Зена был рак мозга.

Алисса Скотт с сыном / instagram.com/itsalyssaemm

Как отметил Ник, у ребенка обнаружили болезнь через два месяца после рождения. Родители заметили, что голова малыша становится больше. Опухоль росла очень быстро. Впрочем, звезда до последнего скрывал проблемы сына со здоровьем, поскольку верил, что мальчика удастся спасти. Малыш перенес сложную операцию, но даже после этого его не спасли.

"После Дня благодарения его состояние ухудшилось, опухоль начала быстро расти. Эти выходные я провел вместе с ним. В воскресенье мы с мамой Зена отправились к океану. И это был последний день, когда я держал сына на руках. Не могу смириться с этой потерей", – поделился Кэннон.

Также знаменитость собирается взять паузу в работе и провести время с детьми и Алиссой.

Напомним, что у Ника Кэннона есть близнецы от Мэрайи Кэри — 10-летние сын Мароккан и дочь Монро. Звездная пара была в официальном браке с 30 апреля 2008 года по 2 ноября 2016 года.

Ник Кэннон с Мэрайей Кэри и детьми / Associated Press

В декабре 2020-го на свет появилась дочь Пауэрфул, которую родила модель Бриттани Белл. У них с Ником есть еще четырехлетний сын Голден. 14 июня в этом году диджейка Эбби Де Ла Роса подарила комику мальчиков-близнецов, которых назвали Зайон и Зиллион. А уже 23-го того же месяца у Кэннона и модели Алиссы Скотт родился сын Зен.

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