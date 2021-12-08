Украина с победы стартовала на Чемпионате мира по текболу

Украина с победы стартовала на Чемпионате мира по текболу

Гром и Вес победили соперников из Ливана.

Украина одержала первую победу на Чемпионате мира по текболу в польской Гливице.

Иван Гром и Анастасия Терех выиграли в миксте у леванской пары Мохамед Хафес и Мария Чедид со счетом 12:7, 12:6.

Это был первый поединок в групповом турнире.

Для Терех эта игра стала дебютной на уровне чемпионата мира.

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