Украина с победы стартовала на Чемпионате мира по текболу

Гром и Вес победили соперников из Ливана.
Украина одержала первую победу на Чемпионате мира по текболу в польской Гливице.
Иван Гром и Анастасия Терех выиграли в миксте у леванской пары Мохамед Хафес и Мария Чедид со счетом 12:7, 12:6.
Это был первый поединок в групповом турнире.
Для Терех эта игра стала дебютной на уровне чемпионата мира.
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