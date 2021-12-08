Олаф Шольц стал новым канцлером Германии

Меркель была в кресле 16 лет.

Депутаты Бундестага избрали нового канцлера: Ангелу Меркель заменил в должности социал-демократ, экс-министр финансов Олаф Шольц.

Он получил абсолютное большинство в 395 голосов от депутатов, сообщает Reuters.

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Кроме того, во время заседания парламента депутаты избрали новое правительство. В нем 16 министров.

Новое правительство заменило кабинет Ангелы Меркель, партия "Христианско-Демократический союз" которой четырежды побеждала в выборах. Меркель была в кресле 16 лет. К слову, во второй половине дня бывший канцлер передаст канцелярию новому руководителю.

Опытный политик: что известно о новом канцлере Германии

Олаф Шольц родился 14 июня 1958 года в Нижней Саксонии на западе страны. Женат на Бритте Эрнст — члене СДПГ. Детей нет.

Окончил Гамбургский университет: стал специалистом по трудовому праву. В политике с 90-х годов, когда в 1994-м стал главой районной ассоциации СДПГ в Альтоне – один из районов Гамбурга.

Шольц был депутатом бундестага Германии с 1998 года по 2001 год, а также с 2002 года по 10 марта 2011 года. Два года, с 2007-го, занимал должность федерального министра труда и социальных дел в коалиционном правительстве Ангелы Меркель. В 2018 году занял кресло вице-канцлера и министра финансов.

В сентябре 2021 года Шольц возглавил партийный список "Социал-демократической партии Германии". Во время выборов в парламент политсила одержала победу, получив 25,7% голосов.

Как сообщалось, социал-демократическая партия Германии (СДПГ) выиграла выборы в Бундестаг – 25,7%. Для коалиции нужно было получить 368 мандатов. Было решено, что кресло канцлера займет социал-демократ Олаф Шольц. В конце ноября три политические партии, что прошли в Бундестаг, договорились о создании коалиции и разделе портфелей, а 7 декабря они подписали соглашение.