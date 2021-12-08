В Индии разбился вертолет с начальником Генштаба (видео)

На месте трагедии уже обнаружены тела жертв.
Начальник Генштаба индийской армии генерал Бипин Рават разбился в авиакатастрофе.
Трагедия произошла на юге страны, сообщили в минобороны Индии, пишет The Hindu.
Вертолет перевозил 14 военных и членов семей. Некоторые обугленные тела были обнаружены на месте аварии. Спасены трое раненых пассажиров.
Вертолет направлялся в штабный колледж. На борту вертолета находились члены семьи самого генерала Равата.
В ВВС Индии подтвердили трагедию и заявили о начале расследования причин ее возникновения. Идентификация жертв продолжается.
The IAF Mi-17V5 helicopter был аэропорт из Sulur for Wellington. Там были 14 человек на борту, включая заголовок: Indian Air Force https://t.co/gmpEuHF1zw— ANI (@ANI) December 8, 2021
Бипин Рават – первый начальник штаба обороны страны, назначенный 1 января 2020 года. Он был назначен в рамках одной из самых больших реорганизаций в минобороны Индии за последние десятилетия. Служил главнокомандующим армией в течение трех лет, прежде чем занял должность главы Генштаба.
Напомним, в Бразилии в результате авиакатастрофы погибла 26-летняя певица и обладательница "Латинской Грэмми" Марилия Мендонса.
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