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В Индии разбился вертолет с начальником Генштаба (видео)

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В Индии разбился вертолет с начальником Генштаба (видео)

Associated Press

На месте трагедии уже обнаружены тела жертв.

Начальник Генштаба индийской армии генерал Бипин Рават разбился в авиакатастрофе.

Трагедия произошла на юге страны, сообщили в минобороны Индии, пишет The Hindu.

Вертолет перевозил 14 военных и членов семей. Некоторые обугленные тела были обнаружены на месте аварии. Спасены трое раненых пассажиров.

Вертолет направлялся в штабный колледж. На борту вертолета находились члены семьи самого генерала Равата.

В ВВС Индии подтвердили трагедию и заявили о начале расследования причин ее возникновения. Идентификация жертв продолжается.

Бипин Рават – первый начальник штаба обороны страны, назначенный 1 января 2020 года. Он был назначен в рамках одной из самых больших реорганизаций в минобороны Индии за последние десятилетия. Служил главнокомандующим армией в течение трех лет, прежде чем занял должность главы Генштаба.

Напомним, в Бразилии в результате авиакатастрофы погибла 26-летняя певица и обладательница "Латинской Грэмми" Марилия Мендонса.

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