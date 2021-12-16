Звезду сериала "Секс в большом городе" Криса Нота обвинили в двух изнасилованиях

Актер прокомментировал обвинения.

Американского актера Криса Нота, известного благодаря роли Мистера Бига в сериале "Секс в большом городе", две женщины обвинили в изнасиловании.

Об этом пишет издание The Hollywood Reporter, которое провело журналистское расследование. К слову, первая женщина рассказала, что знаменитость изнасиловал ее в 2004 году. Тогда она работала в Лос-Анджелесе в одной фирме, клиентом которой был и актер. По словам девушки, он постоянно флиртовал с ней. Однажды Крис пригласил к себе в дом. Когда она пришла, то актер начал приставать к ней. Сначала целовал, потом повалил на кровать и изнасиловал.

Крис Нот / Associated Press

Другой случай произошел в 2015 году в Нью-Йорке. По словам девушки, которая тогда работала официанткой в одном клубе, Крис Нот также флиртовал с ней. Затем он пригласил в свою квартиру, а там изнасиловал ее.

К слову, сам актер уже отреагировал на эти обвинения. Крис Нот заявил, что обвинения эти ошибочны. Он не насиловал девушек, у них все произошло по взаимному согласию.

Читайте также: