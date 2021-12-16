Смотрите онлайн ток-шоу "Право на владу" за 16 декабря

В четверг, 16 декабря, в 21:45 телезрителей "1+1" ждет новый выпуск общественно-политического ток-шоу "Право на владу".

В прямом эфире общественно-политического ток-шоу "Право на владу" 16 декабря Наталья Мосейчук и гости студии будут обсуждать итоги уходящего года: в 2021-м Украине исполнилось 30 лет, началась вакцинация от коронавируса, у границы сконцентрироваться российские войска, а политикум штормило из-за "Вагнергейта", закона об олигархах, закрытии каналов Медведчука и других событиях.

Эксперты, политики и гости студии подискутируют, как изменил нас и страну 2021 год и стали ли мы сильнее, пройдя через скандалы и потрясения. В студии попытаются ответить на вопрос: что можем отпраздновать, а какие ошибки придется исправлять? Кто победит в войне с олигархами? Но каких политических сюрпризов ожидать в скором будущем?

Также обсудят результаты встречи президента Владимира Зеленского с лидерами Франции и Германии в Брюсселе.

В программе примут участие:

лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия,

секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов,

министр здравоохранения Виктор Ляшко,

гендиректор информационного агентства "Интерфакс Украина" Александр Мартыненко,

главный редактор "РБК-Украина" Сергей Щербина,

журналист, руководитель и основатель SKRYPIN.UA Роман Скрипин,

глава фракции "Голос" Ярослав Железняк,

политтехнолог, продюсер Владимир Петров,

журналист Остап Дроздов,

народный депутат "ОПЗЖ" Нестор Шуфрич.

Новый выпуск ток-шоу "Право на владу" смотрите уже сегодня, 16 декабря, на телеканале "1+1" в 21:45, а также в онлайн-трансляции на страницах ТСН в Facebook и YouTube.