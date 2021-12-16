Дивіться онлайн ток-шоу "Право на владу" за 16 грудня

У четвер, 16 грудня, о 21:45 на телеглядачів "1+1" чекає новий випуск суспільно-політичного ток-шоу "Право на владу".

У прямому ефірі суспільно-політичного ток-шоу "Право на владу" 16 грудня Наталія Мосейчук та гості студії будуть обговорювати підсумки року, що минає: 2021-го Україні виповнилось 30 років, почалась вакцинація від коронавірусу, біля кордону сконцентруватися російські війська, а політикум штормило через "Вагнергейт", закон про олігархів, закриття каналів Медведчука та інші події.

Експерти, політики та гості студії подискутують, як змінив нас і країну 2021 рік і чи стали ми сильнішими, пройшовши через скандали і потрясіння. У студії спробують відповісти на запитання: що можемо відсвяткувати, а які помилки доведеться виправляти? Хто переможе у війні з олігархами? Та яких політичних сюрпризів очікувати у недалекому майбутньому?

Також обговорять результати зустрічі президента Володимира Зеленського з лідерами Франції та Німеччини в Брюсселі.

У програмі візьмуть участь:

лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія,

секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов,

міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко,

гендиректор інформаційного агентства “Інтерфакс Україна” Олександр Мартиненко,

головний редактор "РБК-Україна" Сергій Щербина,

журналіст, керівник і засновник SKRYPIN.UA Роман Скрипін,

голова фракції "Голос" Ярослав Железняк,

політтехнолог, продюсер Володимир Петров,

журналіст Остап Дроздов,

народний депутат "Опозиційна платформа - За життя" Нестор Шуфрич.

Новий випуск ток-шоу "Право на владу" дивіться вже сьогодні, 16 грудня, на телеканалі "1+1" о 21:45, а, також, в онлайн-трансляції на сторінках ТСН у Facebook і YouTube.