Ліга націй 2022/23: результати жеребкування

Груповий етап стартує у червні.
У четвер, 16 грудня, у швейцарському Монтре відбулося жеребкування Ліги націй УЄФА-2022/2023.
Своїх суперників отримала і збірна України з футболу, яка виступатиме в Лізі B.
Нагадаємо, що переможцем минулого розіграшу Ліги націй стала збірна Франції.
РЕЗУЛЬТАТИ ЖЕРЕБКУВАННЯ ЛІГИ НАЦІЙ УЄФА 2022/23
ЛІГА А
|група 1
|група 2
|Франція
|Іспанія
|Данія
|Португалія
|Хорватія
|Швейцарія
|Австрія
|Чехія
|група 3
|група 4
|Італія
|Бельгія
|Німеччина
|Нідерланди
|Англія
|Польща
|Угорщина
|Уельс
ЛІГА В
|група 1
|група 2
|Україна
|Ісландія
|Шотландія
|Росія
|Ірландія
|Ізраїль
|Вірменія
|Албанія
|група 3
|група 4
|Боснія та Герцеговина
|Швеція
|Фінляндія
|Норвегія
|Румунія
|Сербія
|Чорногорія
|Словенія
ЛІГА С
|група 1
|група 2
|Туреччина
|Північна Ірландія
|Люксембург
|Греція
|Литва
|Косово
|Фарерські острови
|Кіпр/Естонія
|група 3
|група 4
|Словаччина
|Болгарія
|Білорусь
|Північна Македонія
|Азербайджан
|Грузія
|Казахстан/Молдова
|Гіблартар
ЛІГА D
|група 1
|група 2
|Ліхтенштейн
|Мальта
|Казахстан/Молдова
|Кіпр/Естонія
|Андорра
|Сан-Марино
|Латвія
РОЗКЛАД ТУРІВ ЛІГИ НАЦІЙ
Тури 1 та 2: 2-8 червня 2022 року
Тури 3 та 4: 8-14 червня 2022 року
Тури 5 та 6: 22-27 вересня 2022 року
Фінальна стадія: 14, 15 та червня 2023 року
Стикові матчі для учасників ліги С: 21-23 та 24-26 березня 2024 року