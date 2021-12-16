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Ліга націй 2022/23: результати жеребкування

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Ліга націй 2022/23: результати жеребкування

uefa.com

Груповий етап стартує у червні.

У четвер, 16 грудня, у швейцарському Монтре відбулося жеребкування Ліги націй УЄФА-2022/2023.

Своїх суперників отримала і збірна України з футболу, яка виступатиме в Лізі B.

Нагадаємо, що переможцем минулого розіграшу Ліги націй стала збірна Франції.

                     РЕЗУЛЬТАТИ ЖЕРЕБКУВАННЯ ЛІГИ НАЦІЙ УЄФА 2022/23

                                                                          ЛІГА А

група 1 група 2
Франція Іспанія
Данія Португалія
Хорватія Швейцарія
Австрія Чехія
група 3 група 4
Італія Бельгія
Німеччина Нідерланди
Англія Польща
Угорщина Уельс

                                                             
                                                                         ЛІГА В

група 1 група 2
Україна Ісландія
Шотландія Росія
Ірландія Ізраїль
Вірменія Албанія
група 3 група 4
Боснія та Герцеговина Швеція
Фінляндія Норвегія
Румунія Сербія
Чорногорія Словенія

                                                            
                                                                          ЛІГА С

група 1 група 2
Туреччина Північна Ірландія
Люксембург Греція
Литва Косово
Фарерські острови Кіпр/Естонія
група 3 група 4
Словаччина Болгарія
Білорусь Північна Македонія
Азербайджан Грузія
Казахстан/Молдова Гіблартар

                                                             

                                                                          ЛІГА D

група 1 група 2
Ліхтенштейн Мальта
Казахстан/Молдова  Кіпр/Естонія
Андорра Сан-Марино
Латвія  

РОЗКЛАД ТУРІВ ЛІГИ НАЦІЙ

Тури 1 та 2: 2-8 червня 2022 року

Тури 3 та 4: 8-14 червня 2022 року

Тури 5 та 6: 22-27 вересня 2022 року

Фінальна стадія: 14, 15 та червня 2023 року

Стикові матчі для учасників ліги С: 21-23 та 24-26 березня 2024 року

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