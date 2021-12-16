Ліга націй 2022/23: результати жеребкування

Груповий етап стартує у червні.

У четвер, 16 грудня, у швейцарському Монтре відбулося жеребкування Ліги націй УЄФА-2022/2023.

Своїх суперників отримала і збірна України з футболу, яка виступатиме в Лізі B.

Нагадаємо, що переможцем минулого розіграшу Ліги націй стала збірна Франції.

РЕЗУЛЬТАТИ ЖЕРЕБКУВАННЯ ЛІГИ НАЦІЙ УЄФА 2022/23

ЛІГА А

група 1 група 2 Франція Іспанія Данія Португалія Хорватія Швейцарія Австрія Чехія група 3 група 4 Італія Бельгія Німеччина Нідерланди Англія Польща Угорщина Уельс



ЛІГА В

група 1 група 2 Україна Ісландія Шотландія Росія Ірландія Ізраїль Вірменія Албанія група 3 група 4 Боснія та Герцеговина Швеція Фінляндія Норвегія Румунія Сербія Чорногорія Словенія



ЛІГА С

група 1 група 2 Туреччина Північна Ірландія Люксембург Греція Литва Косово Фарерські острови Кіпр/Естонія група 3 група 4 Словаччина Болгарія Білорусь Північна Македонія Азербайджан Грузія Казахстан/Молдова Гіблартар

ЛІГА D

група 1 група 2 Ліхтенштейн Мальта Казахстан/Молдова Кіпр/Естонія Андорра Сан-Марино Латвія

РОЗКЛАД ТУРІВ ЛІГИ НАЦІЙ

Тури 1 та 2: 2-8 червня 2022 року

Тури 3 та 4: 8-14 червня 2022 року

Тури 5 та 6: 22-27 вересня 2022 року

Фінальна стадія: 14, 15 та червня 2023 року

Стикові матчі для учасників ліги С: 21-23 та 24-26 березня 2024 року