Ще один український банк почав нараховувати тисячу за вакцинацію

Ще один український банк почав нараховувати тисячу за вакцинацію

Клієнти "Альфа банк", вслід за користувачами Monobank, отримують гроші за вакцинацію.

"Альфа банк" почав нараховувати тисячу гривень тим клієнтам, хто вакцинувався від коронавірусу і подав заявки на програму "єПідтримка" в "Дії".

Про це інформує пресслужба фінустанови.

"1000 гривень прямо зараз? Це вже зараз працює для тих, хто оформив картку "єПідтримка" в Sense і вибрав в додатку "Дія" Альфу. Гроші вже на рахунку", — йдеться в повідомленні.

Банк нагадує, що для того, щоб отримати тисячу за вакцинацію, необхідно:

зайти в додаток Sense SuperApp;

у розділі "Швидкі дії і функції" оформити карту "єПідтримка";

перейти в додаток "Дія" і вибрати рахунок для нарахування грошей.

Раніше тисячу за вакцинацію почав виплачувати Monobank.

Нагадаємо, щоб отримати тисячу гривень за вакцинацію до кінця цього року, необхідно встигнути подати відповідну заявку до 29 грудня. Кошти отримуватимуть через банки. Зокрема, до проєкту залучені "ПриватБанк", "Ощадбанк", "А-Банк", "Альфа-банк", monobank.

Гроші надходитимуть на спеціальні банківські картки у "Дії". Розрахуватися цими грошима українці зможуть на підприємствах, які відповідають певним МСС-кодам. Платити комісію за обслуговування картки не потрібно. Крім того, планується відкриття 100 офлайн-центрів підтримки для надання допомоги під час виплати 1000 грн за вакцинацію.

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