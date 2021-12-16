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Українці почали отримувати "тисячу за вакцинацію"

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Українці почали отримувати "тисячу за вакцинацію"

УНІАН

Клієнтам "Монобанку" прийшли кошти.

Від четверга, 16 грудня, COVID-вакциновані українці, які подали заявки на тестування виплат у "Дії", почали отримувати "тисячу за вакцинацію".

Про це повідомив у Телеграм-каналі співзасновник monobank Олег Гороховський

Йдеться про пів мільйона клієнтів. Втім, вже від  20-21 грудня, після закінчення тестування виплат у "Дії", кошти будуть зараховувати миттєво після схвалення заявки застосунком. 

"Коли отримаєте гроші не поспішайте їх витрачати. Ми надішлемо вам у виписку пропозиції від наших партнерів і ви зможете витратити їх повністю та з приємними знижками (для цього потрібно оновити версію програми, оновлення вийде сьогодні-завтра", - йдеться у повідомленні. 

До слова, клієнти monobank  вже почали отримувати гроші. 

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Нагадаємо, щоб отримати тисячу гривень за вакцинацію до кінця цього року, необхідно встигнути подати відповідну заявку до 29 грудня. Кошти отримуватимуть через банки. Зокрема, до проєкту залучені "ПриватБанк", "Ощадбанк", "А-Банк", "Альфа-банк", monobank.

Гроші надходитимуть на спеціальні банківські картки у "Дії". Розрахуватися цими грошима українці зможуть на підприємствах, які відповідають певним МСС-кодам. Платити комісію за обслуговування картки не потрібно. Крім того, планується відкриття 100 офлайн-центрів підтримки для надання допомоги під час виплати 1000 грн за вакцинацію.

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