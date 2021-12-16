Українці почали отримувати "тисячу за вакцинацію"

Клієнтам "Монобанку" прийшли кошти.

Від четверга, 16 грудня, COVID-вакциновані українці, які подали заявки на тестування виплат у "Дії", почали отримувати "тисячу за вакцинацію".

Про це повідомив у Телеграм-каналі співзасновник monobank Олег Гороховський

Йдеться про пів мільйона клієнтів. Втім, вже від 20-21 грудня, після закінчення тестування виплат у "Дії", кошти будуть зараховувати миттєво після схвалення заявки застосунком.

"Коли отримаєте гроші не поспішайте їх витрачати. Ми надішлемо вам у виписку пропозиції від наших партнерів і ви зможете витратити їх повністю та з приємними знижками (для цього потрібно оновити версію програми, оновлення вийде сьогодні-завтра", - йдеться у повідомленні.

До слова, клієнти monobank вже почали отримувати гроші.

Нагадаємо, щоб отримати тисячу гривень за вакцинацію до кінця цього року, необхідно встигнути подати відповідну заявку до 29 грудня. Кошти отримуватимуть через банки. Зокрема, до проєкту залучені "ПриватБанк", "Ощадбанк", "А-Банк", "Альфа-банк", monobank.

Гроші надходитимуть на спеціальні банківські картки у "Дії". Розрахуватися цими грошима українці зможуть на підприємствах, які відповідають певним МСС-кодам. Платити комісію за обслуговування картки не потрібно. Крім того, планується відкриття 100 офлайн-центрів підтримки для надання допомоги під час виплати 1000 грн за вакцинацію.

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