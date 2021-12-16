Украинцы начали получать "тысячу за вакцинацию"

Клиентам "Монобанка" пришли денежные средства.

С четверга, 16 декабря, COVID-вакцинированные украинцы, подавшие заявки на тестирование выплат в "Дії", начали получать "тысячу за вакцинацию".

Об этом сообщил в Телеграмм-канале соучредитель monobank Олег Гороховский

Речь идет о полумиллионе клиентов. Впрочем, уже с 20-21 декабря, после окончания тестирования выплат в "Дії", средства будут засчитываться мгновенно после одобрения заявки приложением.

"Когда получите деньги, не спешите их тратить. Мы пришлем вам в выписку предложения от наших партнеров и вы сможете потратить их полностью и с приятными скидками (для этого нужно обновить версию программы, обновление выйдет сегодня-завтра", — говорится в сообщении.

К слову, клиенты monobank уже начали получать деньги.

Напомним, чтобы получить тысячу гривен за вакцинацию до конца этого года необходимо успеть подать соответствующую заявку до 29 декабря. Средства будут получать через банки. В частности, в проект привлечены "ПриватБанк", "Ощадбанк", "А-Банк", "Альфа-банк", monobank.

Деньги будут поступать на специальные банковские карты в "Дії". Рассчитаться этими деньгами украинцы смогут на предприятиях, отвечающих определенным МСС-кодам. Платить комиссию за обслуживание карты не нужно. Кроме того, планируется открытие 100 офлайн-центров поддержки для оказания помощи при выплате 1000 грн за вакцинацию.

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