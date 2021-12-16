"Омикрон" в Украине может вспыхнуть через 3 недели, но есть штамм, которого стоит бояться больше – врач

"Омикрон" в Украине может вспыхнуть через 3 недели, но есть штамм, которого стоит бояться больше – врач

"Омикрон" быстрее распространяется, но легче протекает. Пока что доминирует достаточно агрессивная "Дельта", с которой трудно бороться, говорит врач Тарас Жиравецкий.

Новый штамм коронавируса "Омикрон" уже обнаружили в 77 странах мира. Быстрыми темпами он захватывает мир, в частности, Европу, и в России также подтвердили два случая. В Украине пока официальных заявлений о новом мутанте еще не было.

Так что стоит ожидать украинцам от "Омикрона", вытеснит ли он "Дельту" и действительно ли третья доза вакцины защитит от нового штамма.

Об этом ТСН.ua рассказал советник мэра Львова по медицинским вопросам, врач Тарас Жиравецкий.

В Киев прибыли уже несколько рейсов из Лондона, где штамм коронавируса "Омикрон" стал доминантным. По последним данным, на него приходится более 50% заражений в столице Великобритании. Кроме этого, "Омикрон" уже находится в соседних странах. На Ваш взгляд, есть ли возможность того, что новый штамм уже в Украине?

Я думаю, что он уже есть в Украине, поскольку распространился во многих странах Европы, просто официального подтверждения у нас пока нет. Думаю, мы это увидим, если будут происходить очень большие скачки увеличения новых случаев, тогда мы, вероятно, будем понимать, что у нас начинает доминировать новый штамм. Здесь собственно нужно обращать внимание на новые случаи, а не на госпитализацию, потому что "Омикрон" не так агрессивен.

У меня еще возникло такое мнение, что для того чтобы отвлечь внимание, "Омикрон" получил больше огласки, чем достаточно агрессивная "Дельта", которая сейчас свирепствует в Европе. Мы видим сейчас безумное количество смертей в Венгрии, Германии, Польше. И соответственно никто уже не обращает внимание на "Дельту", создающую эту проблему. И здесь появляется "Омикрон". К тому же мы помним, что эти страны были достаточно вакцинированы, но мы видим, что вакцинация не срабатывает на таком уровне, каком бы хотелось. Возможно, поэтому есть такая история, чтобы отвлеч внимание от тяжелого для Евросоюза появления "Дельта"-штамма на "Омикрон".

Когда в Украине может произойти новая вспышка коронавируса, вызванная "Омикроном"?

У нас и так достаточно большое количество инфицированных в Украине, прямо сейчас немного уменьшилось количество тестирований. Ту официальную цифру, которая есть у нас, нужно умножить на несколько раз, потому что мы видим, что 2500 госпитализаций было за минувшие сутки, то есть это немало, и мы понимаем, что не может каждый третий инфицируемый ложиться в стационар. Это практически невозможно. Поэтому мы понимаем, что это количество однозначно выше и соответствует, как минимум тому, что есть в Польше. А в Польше – примерно 26 тысяч официальных случаев, потому что у них проводят больше тестирований.

Поэтому если даже с тем тестированием, которое делают у нас, мы увидим резкий рост количества новых случаев, мы можем говорить, что "Омикрон", вероятно, уже в Украине. Я думаю, где-то ориентировочно через 3-4 недели до месяца.

УНИАН

В фармацевтической компании Moderna заявили, что штаммами "Дельта" и "Омикрон" можно заразиться одновременно? Не вытеснит ли "Омикрон" "Дельту"?

Пока о таком заявлении еще не слышал, но я думаю, если человек заразится "Дельтой", то этого достаточно, чтобы было тяжелое течение. Но повлияет ли "Омикрон" на течение заболевания? Думаю, что нет.

Может ли "Омикрон" вытеснить "Дельту"? Надеемся да, что он будет с более легким течением. Учитывая заявления мировых ученых – "Омикрон" в Южной Африке начал вытеснять "Дельту". Но как это будет на самом деле?

Мы видим, например, в России достаточно высокое количество случаев "Дельты" и оно не уменьшается. Все больше и больше людей умирают. Также сейчас в Польше, Германии, Венгрии, Румынии. Мы понимаем, что пока доминирует штамм "Дельта", он достаточно агрессивен и с ним пока трудно бороться.

Associated Press

Чего ждать Украине от "Омикрона"?

Мы еще подождем месяц и посмотрим.

В Южной Африке количество летальных исходов – мизерное, как для населения страны с 60 миллионами человек. Возможно, там что-то не дотестируют, но не думаю, чтобы уже настолько.

В целом, мировое заявление относительно "Омикрона" было каким-то интересным: "Омикрон" быстрее распространяется, но легче протекает. Почему должна быть такая паника? Если он легче протекает, то мы, медики, не понимаем, почему такая паника.

Недавно было заявление премьера Великобритании (Бориса Джонсона), что все-таки один пациент умер от "Омикрона", но это один пациент.

От штамма "Дельта" умирает в Польше безумное количество людей, значительно больше, чем в Украине, и при том, что Польша более вакцинирована. И мы понимаем, что это — не "Омикрон" в Польше, а "Дельта", но о "Дельте" никто ничего не говорит — это, по-моему, странно.

Мы видим, что "Дельта" Украину еще не покинула, но у нас есть очень много вакцинированных людей, очень многие, уже переболели, поэтому эта волна начала спадать. В общем, есть положительный момент - повторных случаев "ковида" очень мало. Была попытка заявить, что "Омикроном" болеют те, кто раньше переболел, но эта информация была опровергнута.

Поможет ли третья доза вакцинации защититься от "Омикрона"?

Что касается третьей бустерной дозы, я, как медик, не понимаю, как можно было за 2-3 недели исследовать, что она эффективнее двух. Это не тема исследования 2-3 недель, это технически невозможно. Поэтому такие заявления, что бустерная доза должна спасти от заражения — это полностью профанация эпидемиологии, потому что мы четко понимаем, что вакцина не срабатывает относительно остановки заражения вирусом. Поэтому мы сейчас видим достаточно высокое количество новых случаев в Германии, Великобритании. Мы не говорим, что вопрос — критический в смысле летальных случаев, опять же, по их показателям, 150 человек умирают в Великобритании ежедневно, — это не катастрофический показатель, по сравнению с Украиной, Румынией или даже Венгрией.

Associated Press

Единственное понятно, что если мы видим, что действительно растет количество новых случаев, не только "Омикрона", но и "Дельты", то обычно следует вводить снова ПЦР-тесты, карантин, чтобы снизить распространение и нагрузку.

Я считаю, что европейским странам нужно больше переживать за "Дельту". В Штатах мы тоже видим более 1500 летальных случаев в сутки (по состоянию на 15 декабря уже 2058 случаев. — Ред) и понимаем, что там пока есть "Дельта". Я бы не так переживал за "Омикрон", как за "Дельту", которая пока никуда не делась из Украины.

Напомним, основатели компании BioNTech заявили, что вакцина обеспечивает высокий уровень защиты от нового штамма коронавируса "Омикрон", особенно, отмечают, после бустерной прививки. Также в компании заявили, что не стоит паниковать из-за этого нового COVID-штамма.

Отметим, что американские исследователи сообщили о снижении защиты организма вакциной. Они обнаружили "низкую или отсутствующую" нейтрализацию антител в варианте с обычной схемой всех трех вакцин – двух уколов вакцины Moderna или Pfizer/BioNTech или одной из однодозовой вакцины J&J. А вот кровь тех, кто получил бустерную дозу, показала мощную нейтрализацию "Омикрона".

В то же время, в Британии уже начались испытания новой безиголочной COVID-вакцины для защиты от будущих штаммов коронавируса, которую планируют вводить струей воздуха.

"Омикрон" обнаружили в 77 странах, но вероятно он есть уже в большинстве государств | Новости мира

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