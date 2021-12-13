В Великобритании умер первый человек, заразившийся "Омикроном"

В Великобритании умер первый человек, заразившийся "Омикроном"

Премьер Британии Джонсон сообщил о смерти первого пациента с омикрон-штаммом COVID-19.

В Великобритании умер первый пациент, заразившийся омикрон- штаммом коронавируса.

Об этом заявил премьер-министр страны Борис Джонсон, передает РБК.

"К сожалению, "Омикрон" вызывает госпитализацию, и, по крайней мере, один пациент, как было подтверждено, умер от "Омикрона", — коротко сказал он.

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Ранее главный инфекционист США Энтони Фаучи заявлял, что согласно предварительным данным, COVID-штамм "Омикрон", возможно, менее опасен, чем "Дельта" . Он указывал на то, что в Южной Африке, где "Омикрон" постепенно становится доминирующим штаммом, не наблюдается существенного увеличения госпитализаций.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения квалифицировала новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который получил название "Омикрон", как вызывающий беспокойство. Этот вариант впервые был обнаружен 9 ноября на юге Африки.

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