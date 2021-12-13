У Великій Британії померла перша людина, яка заразилася "Омікроном"

Прем'єр Британії Джонсон повідомив про смерть першого пацієнта із омікрон-штамом COVID-19.
У Великій Британії помер перший пацієнт, який заразився омікрон-штамом коронавірусу.
Про це заявив прем'єр-міністр країни Борис Джонсон, передає РБК.
"На жаль, "Омікрон" викликає госпіталізацію, і принаймні один пацієнт, як було підтверджено, помер від "Омікрона", — коротко сказав він.
Раніше головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі заявляв, що згідно з попередніми даними, COVID-штам "Омікрон", можливо, є менш небезпечним за "Дельту". Він вказував на те, що у Південній Африці, де "Омікрон" поступово стає домінатним штамом, не спостерігають суттєвого збільшення госпіталізацій.
26 листопада Всесвітня організація охорони здоров'я кваліфікувала новий штам коронавірусу SARS-CoV-2, який отримав назву "Омікрон", як такий, що викликає занепокоєння. Цей варіант вперше виявили 9 листопада на півдні Африки.
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