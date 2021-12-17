Церковный праздник 18 декабря: день памяти преподобного Саввы, в народе — Савин день

На Савву предсказывали погоду по огню в печи: если он красный, а полена трещат, значит, на дворе лютая стужа.

18 декабря православная церковь чтит память преподобного Саввы. Он родился в 5 веке в Каппадокии, в семье благочестивых христиан. В восьмилетнем возрасте Савва начал учиться в монастыре святой Флавианы, где очень быстро понял грамоту и полюбил Священное Писание. В 17 лет, несмотря на просьбу родителей вернуться в мир, Савва принял монашеский постриг.

Савва провел в монастыре 10 лет, проводил время в молитвах, усиленно постился и за свое благочестие был удостоен дара чудотворения. Позже монах отправился в Иерусалим и поселился в расположенном недалеко от города монастыре, известном своим строгим уставом. Через три года Савва закрылся в пещере, где провел пять лет.

За жизнью монаха следил преподобный Евфимий, наставлявший Савву в христианских добродетелях. Когда Евфимий умер, Савва поселился у обители преподобного Герасима Иорданского. Вскоре вокруг него начали собираться ученики – так возникла Великая Лавра. После того, как монахи получили знак сверху, увидели огненный столб, они устроили в своей пещере церковь.

В дальнейшем преподобный Савва основал еще несколько обителей. Савва имел дар исцелять больных и бесноватых.

Народные традиции и приметы

В древности говорили, что Савва продолжает Варварину работу — морозит реки и озера, укрепляя зимние дороги и переправы. В народе верили, что в этот день нельзя ругаться тому, у кого коня — иначе может произойти беда на зимней дороге.

Кроме того, на Савву не нужно было работать. Этот день лучше было провести в молитвах и богоугодных разговорах, чтобы не обижать преподобного.

В старину умели определять погоду, не выходя из избы. На Савву это можно было сделать по огню в печи: если он красный, а полины трещат, значит, на дворе лютая стужа. Предсказывали в этот день и погоду на будущее: дым столбом предвещал мороз, дым волоком — непогода. Если же дым без ветра стелется по земле, можно было ожидать снегопада.

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Что запрещено делать 18 декабря

Лучше не планировать важных дел.

Нельзя ругаться, если у тебя есть лошадь, работать тоже не разрешалось.

Беременным женщинам не рекомендуется мыть голову в этот день — у ребенка будет плохая память.

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