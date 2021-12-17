Церковне свято 18 грудня: день пам'яті преподобного Сави, у народі - Савин день

На Саву віщували погоду за вогнем у печі: якщо він червоний, а поліна тріскотять, значить, на дворі холоднеча.

18 грудня православна церква вшановує пам'ять преподобного Савви. Він народився в 5 столітті в Каппадокії, у сім'ї благочестивих християн. У восьмирічному віці Сава почав навчатися в монастирі святої Флавіани, де дуже швидко опанував грамоту і полюбив Святе Письмо. У 17 років, попри прохання батьків повернутися у світ, Сава прийняв чернечий постриг.

Сава провів у монастирі 10 років, проводив час у молитвах, посилено постував і за своє благочестя отримав дар дивотворення. Пізніше монах вирушив до Єрусалима і оселився в розташованому неподалік міста монастирі, відомому своїм суворим статутом. Через три роки Сава зачинився у печері, де провів п'ять років.

За життям ченця стежив преподобний Євфимій, який наставляв Саву в християнських чеснотах. Коли Євфимій помер, Сава оселився біля обителі преподобного Герасима Йорданського. Незабаром довкола нього почали збиратися учні – так виникла Велика Лавра. Після того, як ченці отримали знак згори — побачили вогняний стовп, — вони влаштували у своїй печері церкву.

Надалі преподобний Сава заснував ще кілька обителів. Сава мав дар зцілювати хворих і біснуватих.

Народні традиції і прикмети

У давнину говорили, що Сава продовжує Варварину роботу — морозить річки та озера, зміцнюючи зимові дороги та переправи. У народі вірили, що цього дня не можна лаятися тому, хто має коня — інакше може статися лихо на зимовій дорозі.

Крім того, на Саву не потрібно було працювати. Цей день краще було провести в молитвах та богоугодних розмовах, щоб не кривдити преподобного.

У старовину вміли визначати погоду, не виходячи із хати. На Саву це можна було зробити за вогнем у печі: якщо він червоний, а поліна тріскотять, значить, на дворі люта стужа. Передбачали цього дня і погоду на майбутнє: дим стовпом віщував мороз, дим волоком — негода. Якщо ж дим без вітру стелився землею, можна було очікувати снігопаду.

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Що заборонено робити 18 грудня

Краще не планувати важливих справ, бо ладу їм не буде.

Не можна лаятися, якщо у тебе є кінь, працювати теж не дозволялося.

Вагітним жінкам не рекомендується цього дня мити голову — у дитини буде погана пам’ять.

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