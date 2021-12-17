День ангела 18 грудня: кого вітати з іменинами цього дня

Цього дня святкують тільки чоловічі іменини.

День ангела — це вшанування святого покровителя, ім'я якого носить людина. Цей день також називають іменинами.

День ангела (іменини) 18 грудня святкують: Геннадій, Захар, Ілля, Сергій.

Чоловічі іменини

Геннадій

Ім'я Геннадій — це ім'я грецького походження. Перекладається воно як "благородний" або "благородного походження". Ще є значення імені Геннадій — "народжений Гермесом" або "народжений Зевсом". Геннадій акуратний і наділений особливою охайністю, хорошими вольовими якостями і сильною нервовою системою. Він серйозний, спокійний і націлений на результат чоловік, любить поговорити та перед приняттям важливого рішення добре подумати. Іноді страждає на самолюбство і болісно реагує на зауваження, навіть якщо вони обґрунтовані. Він не прагне до кар'єрних вершин, любить спокійну і неспішну роботу з гарантованим результатом.

Захар

Лінгвісти стверджують, що ім'я Захар походить від біблійного імені Захарія і у перекладі значення цього імені — "Яхве згадав". Захара характеризують таки особливості як спокій, добродушність і скромність. Захар — це чуйна людина. Він завжди прийде на допомогу друзям, якщо може їм допомогти. Нерідко люди користуються його добротою, але він, навіть дізнавшись про це, не припиняє робити добро.

Ілля

Значення імені Ілля в перекладі зі староєврейської мови означає "Яхве – мій бог" або "Мій бог Господь". Загалом Ілля доброзичливий, це допомагає йому легко заводити знайомства і знаходити спільну мову з різними людьми. Сім'я в житті Іллі, можна сказати найбільш головний складник. Ілля шукає людину схожу на нього у ставленні до життя і за темпераментом. Любить дітей і хоче зазвичай їх багато.

Сергій

Як стверджують історики, Сергій – це римське родове ім'я. Більш глибока етимологія імені важка, оскільки сам рід Сергіїв зараховує себе аж до етрусків, а то і до троянців. Деякі фахівці стверджують, що значення ім'я Сергій – "високий" або "знатний". Всі Сергії досить образливі. Їх можна зачепити навіть найменшою критикою. Сергій дуже непередбачуваний. У нього хороша інтуїція, він здатен бачити людей наскрізь. З ним не можливо не посваритися і важко вжитися.

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Жіночі іменини

Оскільки жіночі імена на сьогодні в православному календарі відсутні, щоб назвати народжену цього дня дівчинку дотримуючись традицій, слід насамперед звернути увагу на найближчі до дня народження дитини дні.

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