Категория
Проспорт
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиРецептыАстрологияВидеоЗдоровьеСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

Лига наций 2022/23: результаты жеребьевки

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Лига наций 2022/23: результаты жеребьевки

uefa.com

Групповой этап стартует в июне.

В четверг, 16 декабря, в швейцарском Монтре состоялась жеребьевка Лиги наций УЕФА-2022/2023.

Своих соперников получила и сборная Украины по футболу, которая будет выступать в Лиге B.

Напомним, что победителем прошлого розыгрыша Лиги наций стала сборная Франции.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЖЕРЕБЬЕВКИ ЛИГИ НАЦИЙ УЕФА 2022/23

ЛИГА А

группа 1 группа 2
Франция Испания
Дания Португалия
Хорватия Швейцария
Австрия Чехия
группа 3 группа 4
Италия Бельгия
Германия Нидерланды
Англия Польша
Венгрия Уэльс


ЛИГА В

группа 1 группа 2
Украина Исландия
Шотландия Россия
Ирландия Израиль
Армения Албания
группа 3 группа 4
Босния и Герцеговина Швеция
Финляндия Норвегия
Румыния Сербия
Черногория Словения


ЛИГА С

группа 1 группа 2
Турция Северная Ирландия
Люксембург Греция
Литва Косово
Фарерские острова Кипр/Эстония
группа 3 группа 4
Словакия Болгария
Беларусь Северная Македония
Азербайджан Грузия
Казахстан/Молдова Гиблортор

   

ЛИГА D

группа 1 группа 2
Лихтенштейн Мальта
Казахстан/Молдова Кипр/Эстония
Андорра Сан-Марино
Латвия  

РАСПИСАНИЕ ТУРОВ ЛИГИ НАЦИЙ

Туры 1 и 2: 2-8 июня 2022 года

Туры 3 и 4: 8-14 июня 2022 года

Туры 5 и 6: 22-27 сентября 2022 года

Финальная стадия: 14, 15 и июня 2023 года

Стыковые матчи для участников лиги С: 21-23 и 24-26 марта 2024 года

Следующая публикация