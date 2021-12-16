Лига наций 2022/23: результаты жеребьевки

Групповой этап стартует в июне.

В четверг, 16 декабря, в швейцарском Монтре состоялась жеребьевка Лиги наций УЕФА-2022/2023.

Своих соперников получила и сборная Украины по футболу, которая будет выступать в Лиге B.

Напомним, что победителем прошлого розыгрыша Лиги наций стала сборная Франции.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЖЕРЕБЬЕВКИ ЛИГИ НАЦИЙ УЕФА 2022/23

ЛИГА А

группа 1 группа 2 Франция Испания Дания Португалия Хорватия Швейцария Австрия Чехия группа 3 группа 4 Италия Бельгия Германия Нидерланды Англия Польша Венгрия Уэльс



ЛИГА В

группа 1 группа 2 Украина Исландия Шотландия Россия Ирландия Израиль Армения Албания группа 3 группа 4 Босния и Герцеговина Швеция Финляндия Норвегия Румыния Сербия Черногория Словения



ЛИГА С

группа 1 группа 2 Турция Северная Ирландия Люксембург Греция Литва Косово Фарерские острова Кипр/Эстония группа 3 группа 4 Словакия Болгария Беларусь Северная Македония Азербайджан Грузия Казахстан/Молдова Гиблортор

ЛИГА D

группа 1 группа 2 Лихтенштейн Мальта Казахстан/Молдова Кипр/Эстония Андорра Сан-Марино Латвия

РАСПИСАНИЕ ТУРОВ ЛИГИ НАЦИЙ

Туры 1 и 2: 2-8 июня 2022 года

Туры 3 и 4: 8-14 июня 2022 года

Туры 5 и 6: 22-27 сентября 2022 года

Финальная стадия: 14, 15 и июня 2023 года

Стыковые матчи для участников лиги С: 21-23 и 24-26 марта 2024 года