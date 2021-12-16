Лига наций 2022/23: результаты жеребьевки

Групповой этап стартует в июне.
В четверг, 16 декабря, в швейцарском Монтре состоялась жеребьевка Лиги наций УЕФА-2022/2023.
Своих соперников получила и сборная Украины по футболу, которая будет выступать в Лиге B.
Напомним, что победителем прошлого розыгрыша Лиги наций стала сборная Франции.
РЕЗУЛЬТАТЫ ЖЕРЕБЬЕВКИ ЛИГИ НАЦИЙ УЕФА 2022/23
ЛИГА А
|группа 1
|группа 2
|Франция
|Испания
|Дания
|Португалия
|Хорватия
|Швейцария
|Австрия
|Чехия
|группа 3
|группа 4
|Италия
|Бельгия
|Германия
|Нидерланды
|Англия
|Польша
|Венгрия
|Уэльс
ЛИГА В
|группа 1
|группа 2
|Украина
|Исландия
|Шотландия
|Россия
|Ирландия
|Израиль
|Армения
|Албания
|группа 3
|группа 4
|Босния и Герцеговина
|Швеция
|Финляндия
|Норвегия
|Румыния
|Сербия
|Черногория
|Словения
ЛИГА С
|группа 1
|группа 2
|Турция
|Северная Ирландия
|Люксембург
|Греция
|Литва
|Косово
|Фарерские острова
|Кипр/Эстония
|группа 3
|группа 4
|Словакия
|Болгария
|Беларусь
|Северная Македония
|Азербайджан
|Грузия
|Казахстан/Молдова
|Гиблортор
ЛИГА D
|группа 1
|группа 2
|Лихтенштейн
|Мальта
|Казахстан/Молдова
|Кипр/Эстония
|Андорра
|Сан-Марино
|Латвия
РАСПИСАНИЕ ТУРОВ ЛИГИ НАЦИЙ
Туры 1 и 2: 2-8 июня 2022 года
Туры 3 и 4: 8-14 июня 2022 года
Туры 5 и 6: 22-27 сентября 2022 года
Финальная стадия: 14, 15 и июня 2023 года
Стыковые матчи для участников лиги С: 21-23 и 24-26 марта 2024 года