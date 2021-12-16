Канье Вест собрался стать бездомным после разрыва с Ким Кардашян

Музыкант раскритиковал капитализм.

Американский рэпер и продюсер Канье Вест, которого сейчас официально зовут Е (Ye,) в последнее время поражает поклонников своими поступками.

На этот раз артист заявил, что планирует стать бездомным. Из своих домов он сделает церкви, где будет помогать нуждающимся.

Канье Вест / Associated Press

"Над нами властвует капитализм, и это убивает нас. Пора это изменить. Через год я стану бездомным. Я собираюсь сделать из своих домов церкви. Это будет место, куда сможет прийти каждый желающий. Также там всегда будет бесплатная еда", — рассказал рэпер, пишет Complex.

Отметим, долгое время Канье Вест жил в браке со звездой реалити-шоу Ким Кардашян. Впрочем, в этом году светская львица подала на развод. Известно, что Канье тяжело переживает разрыв отношений. Он не раз просил возлюбленную вернуться.

Канье Вест и Ким Кардашян / Associated Press

Однако Ким уже успела закрутить роман с на 13 лет младшим юмористом Питом Дэвидсоном.

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