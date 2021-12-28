Не было разметки для дистанции: в Тернополе суд на 17 тыс. грн оштрафовал предпринимателя

Мужчина свою вину признал и просил суд ограничиться устным предупреждением.
В Тернополе суд на 17 тыс. грн оштрафовал предпринимателя, потому что в его торговом павильоне не было разметки для соблюдения дистанции.
Об этом идет речь в постановлении Тернопольского горрайонного суда, сообщает ТСН.ua.
По данным суда, предприниматель продает товары по ремонту автомобилей в торговом павильоне. 2 декабря во время проверки там не была нанесена разметка для соблюдения дистанции. В суде мужчина вину признал и просил судью ограничиться устным предупреждением.
Тернопольский горрайонный суд признал предпринимателя виновным по ч. 1 ст. 44-3 КУоАП. Он должен оплатить 17 тыс. грн штрафа. Если мужчина его вовремя не заплатит, суд принудительно взыскает с него уже 34 тыс. грн.
Также предприниматель должен заплатить 454 грн судебного сбора. Это решение можно обжаловать в апелляционном суде.
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