В Германии усилили карантин и ввели ночной комендантский час

Дополнительные ограничения также были введены в Греции и Франции.
Новые ограничения – с сегодняшнего дня, 28 декабря, в Германии усиливают карантин.
Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 28 декабря.
Там закрыли большинство развлекательных заведений, ввели ночной комендантский час для баров и ресторанов, а на Новый год разрешено собираться компаниями не более 10 человек.
На фоне вспышки заражений дополнительные ограничения вводятся и в Греции. С 3 января в супермаркетах, транспорте и в заведениях питания обязательно нужно будет носить маски. Ночью запретят работать барам и ресторанам, а на массовых мероприятиях разрешат собираться одновременно максимум тысяче посетителей.
Усилили карантин и во Франции – не менее трех дней в неделю большинство работников должны работать из дома. А с 15 января во Франции начнут действовать обновленные паспорта вакцинации – для посещения общественных мест будет необходимо предъявить документ, подтверждающий полный курс вакцинации, а вот отрицательный ПЦР-тест больше не будет считаться альтернативой COVID-паспортам.
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