Франция ужесточила карантинные меры: что произошло

Работодателей обязали обеспечить сотрудникам возможность работать из дома не менее трех дней в неделю.
Власти Франции ужесточают меры борьбы против коронавируса из-за распространения штамма "Омикрон".
Об этом пишет "Deutche Welle".
С 3 января число участников массовых мероприятий в помещениях не должно превышать 2000 человек, а мероприятий на открытых пространствах - 5000 человек. Это предписание будет действовать предварительно в течение трех недель.
Работодателей обязали обеспечить сотрудникам возможность работать из дома не менее трех дней в неделю. Власти запрещают продавать и принимать еду и напитки в общественном транспорте дальнего следования, а также в кинотеатрах. Ношение защитных масок станет обязательным в центрах городов.
Школы вновь откроются для учащихся 3 января. В то же время многие страны отложили возобновление очной работы школ.
С 15 января во Франции начнут действовать паспорта вакцинации, если парламент одобрит соответствующий законопроект. Это значит, что для посещения ресторанов, кинотеатров и ряда других общественных и культурных заведений, потребуется предъявить не отрицательный тест, а документ, который подтверждает прививку. Эта мера уже вызвала в стране массовые протесты.
Глава правительства призвал сограждан сделать бустерную инъекцию против коронавируса. Интервал между дополнительной прививкой и последним получением дозы лекарства от коронавируса сокращен до трех месяцев.
"Омикрон" обнаружили уже в более чем 100 странах мира. ВОЗ сообщает об убедительных доказательствах того, что "Омикрон" заразнее, чем "Дельта".
Читайте также:
- Бангкок официально отменил празднование Нового года.
- "Шоу должно продолжаться": в Бельгии на COVID-протесты вышли тысячи художников.
- В Китае зафиксировали самый большой за четыре месяца суточный прирост COVID-больных.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.