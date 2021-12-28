Франция ужесточила карантинные меры: что произошло

Работодателей обязали обеспечить сотрудникам возможность работать из дома не менее трех дней в неделю.

Власти Франции ужесточают меры борьбы против коронавируса из-за распространения штамма "Омикрон".

Об этом пишет "Deutche Welle".

С 3 января число участников массовых мероприятий в помещениях не должно превышать 2000 человек, а мероприятий на открытых пространствах - 5000 человек. Это предписание будет действовать предварительно в течение трех недель.

Работодателей обязали обеспечить сотрудникам возможность работать из дома не менее трех дней в неделю. Власти запрещают продавать и принимать еду и напитки в общественном транспорте дальнего следования, а также в кинотеатрах. Ношение защитных масок станет обязательным в центрах городов.

Школы вновь откроются для учащихся 3 января. В то же время многие страны отложили возобновление очной работы школ.

Также читайте В Греции усилят ограничения в стране: что произошло

С 15 января во Франции начнут действовать паспорта вакцинации, если парламент одобрит соответствующий законопроект. Это значит, что для посещения ресторанов, кинотеатров и ряда других общественных и культурных заведений, потребуется предъявить не отрицательный тест, а документ, который подтверждает прививку. Эта мера уже вызвала в стране массовые протесты.

Глава правительства призвал сограждан сделать бустерную инъекцию против коронавируса. Интервал между дополнительной прививкой и последним получением дозы лекарства от коронавируса сокращен до трех месяцев.

"Омикрон" обнаружили уже в более чем 100 странах мира. ВОЗ сообщает об убедительных доказательствах того, что "Омикрон" заразнее, чем "Дельта".

Читайте также:

Европейские страны усиливают ограничения из-за коронавируса | Новости мира