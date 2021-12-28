В Греции усилят ограничения в стране: что произошло

В Греции усилят ограничения в стране: что произошло

Бары и рестораны будут закрываться в полночь.

В Греции, чтобы сдержать дальнейший рост заболеваемости коронавирусом, введет на 3-16 января ряд дополнительных ограничений, которые будут касаться ночных развлекательных заведений.

Об этом пишет The Guardian.

Глава Минздрава Греции Танос Плеврис объявил, что маски высокой степени защиты обязательны для ношения в супермаркетах, общественном транспорте, заведениях общественного питания.

Бары и рестораны должны закрываться в полночь, а за одним столиком нельзя будет размещать более шести посетителей.

"Если мы определим, что эти мероприятия не выполняются, мы запретим музыку в развлекательных заведениях", — подчеркнул министр.

Заполняемость трибун на спортивных мероприятиях должна составлять или 10% емкости, или 1 тыс. человек. Дома для пожилых людей можно посещать только при наличии отрицательного ПЦР-теста, сделанного в течение двух суток до визита.

Заметим, что в понедельник за сутки в Греции обнаружили рекордные еще 9284 случая COVID-19, а еще 66 человек умерли из-за коронавируса.

Ранее власти отменяли массовые мероприятия на новогодние и рождественские праздники, а также обязали жителей носить маски для сдерживания распространения штамма коронавируса "Омикрон".

За весь период пандемии в Греции было выявлено более миллиона случаев заражения вирусом и около 20,4 тыс. смертей от последствий заболевания, в то время как примерно 997 тыс. человек выздоровели.

Напомним:

"Омикрон" обнаружили уже в более чем 100 странах мира. ВОЗ сообщает об убедительных доказательствах того, что "Омикрон" более заразен, чем "Дельта".

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