Как мошенники воруют деньги украинцев: самые резонансные аферы 2021 года

Преступники используют давно изобретенные сценарии.

Как известно, все новое – хорошо забытое старое. И это касается даже, казалось бы, новых способов и методов аферистов выманить у граждан деньги.

Об аферах и мошеннических схемах, которыми изобиловали заголовки новостей — 27 декабря говорится в сюжете ТСН.19:30.

В Киеве медработница и полицейский организовали схему фейковой вакцинации от коронавируса

В амбулатории семейной медицины в Киеве за деньги вносили невакцинированных в базу вакцинированных. Впоследствии эта информация отображалась в приложении "Дія". Стоимость таких услуг составляла от 4 до 5 тысяч гривен. Координировал действия медиков полицейский. Прибыль составила более миллиона гривен.

Фейковые паспорта и справки о вакцинации: на Закарпатье мошенники продавали по 500 подделок в день

На Закарпатье местные бизнесмены поставили на поток выдачу сертификатов и "ковид"-тестов. За немалые деньги они печатали на принтере бланк с якобы сгенерированным в "Дії" кодом. Владельцы этих документов уезжали за границу на заработки. По меньшей мере, мошенники заработали более тринадцати миллионов гривен.

Киберполицейские обнаружили клиентскую базу с персональными данными 4500 человек, воспользовавшихся услугой. Открыто уголовное производство по статье мошенничество.

Экс-нардепа с поддельным COVID-сертификатом поймали в "Борисполе"

В аэропорту Борисполь пограничники обнаружили у двух женщин поддельные COVID-сертификаты. Одной из нарушительниц является бывшая народная депутат Надежда Савченко. Она же отрицает свою причастность к использованию фальшивого документа. За использовании поддельного "ковид"-сертификата ей грозит арест.

Фейковые COVID-сертификаты и водительские права: 17-летний харьковчанин подделал приложение "Дія"

Почти одновременно хакеры из Вольнянска и Харькова создали фейковые приложения "Дія". Их продавали в сети от ста гривен. В программе можно было подделать любой документ, в том числе "ковид"-сертификат. Заработали ребята мало – до двадцати тысяч каждый.

Фейковые сообщения от Минздрава о выплате тысячи Зеленского

Только стало известно, что правительство выделило вакцинированным гражданам тысячу гривен, как мошенники активизировались: под видом медиков, они звонили преимущественно пенсионерам и выманивали данные кредиток. Сколько таким образом удалось выманить — неизвестно.

Украинские аферисты за границей

На Черниговщине мошенники организовали call-центр якобы известной фондовой биржи, который собирал инвестиции. Размах королевский. Клиентов находили в Интернете и по телефону. Деньги выманивали по всему миру. Жертву подключали к якобы интернет-банкингу, где она видела как инвестиции увеличиваются в геометрической прогрессии. А когда пробовала деньги снять – связь с биржей исчезала.

Организатором противоправной деятельности оказался 24-летний местный житель, координировавший деятельность подпольного call-центр с суммарной штатной численностью более 60 человек.

Сборник афер и мошеннических схем, которыми пестрели ленты новостей в этом году | Новости Украины

Специалист по безопасности Руслан Болгов говорит, что ничего нового в этих аферах нет. Мошенники используют давно изобретенные сценарии.

По его словам, есть 3 категории крупных мошеннических схем. Они делятся на:

На жалости – мой ребенок заболел, помогите пожалуйста. На страхе – ваш ребенок в больнице, в полиции, ваша карта заблокирована. На жадности – у вас есть родственник-миллионер, вы выиграли автомобиль, получите 70% скидки.

Избавить от этого могут только холодный ум и внимательность.

Читайте также: