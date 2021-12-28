Саакашвили потерял сознание: что случилось

У Саакашвили было очень высокое давление.

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили потерял сознание после того, как представители пенитенциарной системы ознакомили его с решением Минюста о переводе из госпиталя в Гори в Руставскую тюрьму.

Об это заявила журналистам мать экс-президента Гиули Аласания, - пишет "Интерфакс".

В свою очередь, представитель народного защитника Грузии Анна Джаниашвили сказал:

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"Я виделась с Михеилом Саакашвили, и он сообщил, что представители пенитенциарной службы вошли к нему в палату и пытались его вывести из госпиталя. Саакашвили заявил, что он оказал сопротивление и в какой-то момент потерял сознание", - сказала Джаниашвили.

У Саакашвили было "очень высокое давление, в связи с чем врачи госпиталя приостановили перевод экс-президента".

Личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе заявил журналистам, что вечером в понедельник его не впустили в госпиталь в Гори без объяснения причин.

Напомним, Михеила Саакашвили задержали 1 октября 2021 года грузинские правоохранители. До этого премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили предупредил экс-президента, что по возвращении он попадет в тюрьму. Ведь в 2018 году Тбилисский городской суд заочно приговорил его к трем годам тюрьмы за превышение служебных полномочий в должности главы государства.

После возвращения Михо в Грузию против него открыли еще одно дело – о незаконном пересечении границы. После задержания экс-президент начал голодовку и объявил себя политзаключенным. Он не ел 50 дней. Его госпитализировали в военную больницу из-за тяжелого состояния здоровья.

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