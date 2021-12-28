Саакашвілі знепритомнів: що трапилося

Саакашвілі мав дуже високий тиск.

Експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі знепритомнів після того, як представники пенітенціарної системи ознайомили його з рішенням Мін'юсту про переведення зі шпиталю в Горі до Руставської в'язниці.

Про це заявила журналістам мати експрезидента Гіулі Аласанія, пише "Інтерфакс".

Своєю чергою представник народного захисника Грузії Ганна Джаніашвілі зауважив:

"Я бачилася з Міхеїлом Саакашвілі, і він повідомив, що представники пенітенціарної служби увійшли до нього в палату і намагалися його вивести зі шпиталю. Саакашвілі заявив, що він чинив опір і в якийсь момент знепритомнів", — сказала Джаніашвілі.

Саакашвілі мав "дуже високий тиск, у зв'язку з чим лікарі госпіталю призупинили переведення експрезидента".

Особистий лікар Саакашвілі Ніколоз Кіпшидзе заявив журналістам, що увечері у понеділок його не впустили до госпіталю у Горі без пояснення причин.

Нагадаємо, Міхеїла Саакашвілі затримали 1 жовтня 2021 року грузинські правоохоронці. До цього прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі попередив експрезидента, що після повернення він потрапить до в'язниці. Адже у 2018 році Тбіліський міський суд заочно засудив його до трьох років ув'язнення за перевищення службових повноважень на посаді глави держави.

Після повернення Міхо до Грузії проти нього відкрили ще одну справу – про незаконне перетинання кордону. Після затримання експрезидент розпочав голодування та оголосив себе політв'язнем. Він не їв 50 днів. Його госпіталізували до військової лікарні через тяжкий стан здоров'я.

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