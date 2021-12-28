У Греції посилять обмеження в країні: що сталося

Бари і ресторани будуть закриватися опівночі.
У Греції, щоб стримати подальше зростання захворюваності на коронавірус, запровадить на 3-16 січня низку додаткових обмежень, які переважно торкатимуться нічних розважальних закладів.
Про це пише The Guardian.
Очільник МОЗ Греції Танос Плевріс оголосив, що маски високого ступеня захисту є обов'язковими для носіння в супермаркетах, громадському транспорті, закладах громадського харчування.
Бари і ресторани мають закриватися опівночі, а за одним столиком не можна буде розміщувати більше ніж шість відвідувачів.
"Якщо ми визначимо, що ці заходи не виконуються, ми заборонимо виконання музики у розважальних закладах", - підкреслив міністр.
Заповнюваність трибун на спортивних заходах має становити або 10% місткості, або 1 тис. осіб. Будинки для людей похилого віку можна відвідувати лише за наявності негативного ПЛР-тесту, зробленого протягом двох діб до візиту.
Зауважимо, що у понеділок за добу в Греції виявили рекордні ще 9 284 випадки COVID-19, а ще 66 людей померли через коронавірус.
Раніше влада скасовувала масові заходи на новорічні та різдвяні свята, а також зобов'язало мешканців носити маски для стримування поширення штаму коронавірусу "Омікрон".
За весь період пандемії в Греції було виявлено понад мільйон випадків зараження вірусом та близько 20,4 тис. смертей від наслідків захворювання, тоді як приблизно 997 тис. осіб одужали.
Нагадаємо:
"Омікрон" виявили уже більше ніж у 100 країнах світу. ВООЗ повідомляє про переконливі докази того, що "Омікрон" заразніший, ніж "Дельта".
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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.