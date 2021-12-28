Франція посилила карантинні заходи: що відбулося

Роботодавців зобов'язали забезпечити працівникам можливість працювати з дому щонайменше три дні на тиждень.
Влада Франції посилює заходи боротьби проти коронавірусу через поширення штаму "Омікрон".
Про це пише "Deutche Welle".
З 3 січня кількість учасників масових заходів у приміщеннях не повинна перевищувати 2000 осіб, а заходів на відкритих просторах – 5000 осіб. Цей припис діятиме попередньо протягом трьох тижнів.
Роботодавців зобов'язали забезпечити працівникам можливість працювати з дому щонайменше три дні на тиждень. Влада забороняє продавати та приймати їжу та напої у громадському транспорті далекого прямування, а також у кінотеатрах. Носіння захисних масок стане обов'язковим у центрах міст.
Школи знов відкриються для учнів 3 січня. Водночас багато країн відклали поновлення очної роботи шкіл.
З 15 січня у Франції почнуть діяти паспорти вакцинації, якщо парламент ухвалить відповідний законопроєкт. Це означає, що для відвідування ресторанів, кінотеатрів та інших громадських та культурних закладів потрібно пред'явити не негативний тест, а документ, який підтверджує щеплення. Цей захід уже викликав у країні масові протести.
Глава уряду закликав співгромадян зробити бустерну ін'єкцію проти коронавірусу. Інтервал між додатковим щепленням та останнім отриманням дози ліків проти коронавірусу скорочено до трьох місяців.
"Омікрон" виявили вже у більш ніж 100 країнах світу. ВООЗ повідомляє про переконливі докази того, що "Омікрон" заразніший, ніж "Дельта".
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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті www.vaccination.covid19.gov.ua.