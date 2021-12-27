"Шоу має тривати": у Бельгії на COVID-протести вийшли тисячі митців

Бельгійців обурило закриття культурної індустрії на тлі активних різдвяних ярмарок та відкритих ресторанів.

У Бельгії в неділю, 26 грудня, тисячі артистів, кінооператорів, організаторів заходів та інших митців вийшли на вулиці на знак протесту проти рішення уряду закрити культурне життя країни через новий штам COVID-19 "Омікрон".

Про це повідомляє The Associated Press.

Зазначається, що демонстранти із плакатами "Шоу має тривати" і "Немає культури – немає майбутнього" мирно мітингували, попри зливу, критикуючи уряд за обмеження, "несправедливо націлені" на індустрію культури.

Під час недільної демонстрації на площі Мон-де-Арт у Брюсселі, яку супроводжував духовий оркестр, відомі діячі культури вийшли на сцену, щоб висловити своє невдоволення. Вказується, що організатори закликали учасників носити маски та зберігати дистанцію.

За даними місцевої влади, протести, участь в яких взяли близько п'яти тисяч людей, завершилися мирно.

Попри нові заходи для бельгійців, які набули чинності у неділю, 26 грудня, різдвяні ярмарки разом із хаотичними верчіками з глінтвейном можуть продовжуватися, а ресторанам та барам дозволено залишатися відкритими з деякими обмеженнями.

"Навіть науковий комітет, який консультує бельгійський уряд, не просив закриття культурної індустрії, залишивши вірусолога Марка Ван Ранста розмірковувати про те, що в Бельгії "глінтвейн перемагає культуру", - зауважують у виданні.

За даними державної телерадіокомпанії RTBF, десятки кінотеатрів та інших майданчиків в неділю проігнорували наказ про закриття.

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