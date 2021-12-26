В Італії заявили про рекордний приріст хворих на коронавірус

В Італії заявили про рекордний приріст хворих на коронавірус

Італія оновлює власний рекорд із кількості COVID-хворих вже третій день поспіль.

В Італії в суботу, 25 грудня, зафіксували 54 762 нові випадки захворювання на COVID-19, що є найвищим добовим приростом заражень від початку пандемії.

Про це повідомляє Rai News.

Зазначається, що країна оновлює власний рекорд із захворюваності вже третій день поспіль. Тим часом від ускладнень коронавірусу в італійських лікарнях померли ще 144 пацієнти, збільшивши загальнк число жертв пандемії до 136 530.

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Кількість госпіталізованих італійців наразі сягає 9 963. Відомо, що 1 071 інфікований перебуває у відділенні інтенсивної терапії. Ще 490 503 хворі ізолюються вдома.

Нагадаємо, що на тлі рекордної захворюваності італійський уряд заборонив усі публічні святкування Нового року. За словами міністра охорони здоров'я країни Роберто Сперанци, до 31 січня усі концерти та заходи просто неба будуть заборонені, а дискотеки та клуби - закриті.

Окрім того, носіння масок на вулиці знову стало обов'язковим. Сперанца закликав громадян використовувати маски Ffp2 у громадському транспорті та публічних місцях, зокрема у театрах і кінотеатрах, а також під час спортивних заходів.

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