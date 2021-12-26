Спокуслива Леся Нікітюк у крихітному бікіні спричинила фурор в Мережі

Зірка показала архівні фото з відпочинку.

Українська ведуча Леся Нікітюк має струнке та привабливе тіло.

Окрім цього, зірка не соромиться й у своєму Instagram хизуватися спокусливими формами. Так, цього разу знаменитість поділилася архівним фото з відпочинку. На знімку Леся постала перед камерою у крихітному бікіні з тваринним принтом. Ведуча позувала на тлі моря, випнувши свої пружні сіднички.

Леся Нікітюк у крихітному бікіні / instagram.com/lesia_nikituk

"Захотілось теплих фото у своєму Instagram… У холодному Києві -10 градусі", - поскаржилася Нікітюк.

Так, схоже зірка сумує за теплими літніми днями. Тому, цілком ймовірно, що, коли розпочнуться новорічні вихідні, ведуча гайне відпочивати за кордон.

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