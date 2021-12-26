Соблазнительная Леся Никитюк в крошечном бикини произвела фурор в Сети

Звезда показала архивные фото с отдыха.
В украинской ведущей Леся Никитюк стройное и привлекательное тело.
Кроме этого, звезда не стесняется и в своем Instagram хвастаться соблазнительными формами. На этот раз знаменитость поделилась архивным фото из отдыха. На снимке Леся предстала перед камерой в крошечном бикини с животным принтом. Ведущая позировала на фоне моря, выпятив свои упругие ягодицы.
"Захотелось теплых фото в своем Instagram... В холодном Киеве -10 градусов", — пожаловалась Никитюк.
Похоже звезда скучает по теплым летним дням. Поэтому, по всей вероятности, когда начнутся новогодние выходные, ведущая поедет отдыхать за границу.
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