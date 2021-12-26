В США от нападения акулы погиб серфингист: что известно

Мужчину успели вытащить на берег, однако он погиб от полученных травм.
В американском штате Калифорния в результате нападения акулы на пляже в Морро-Бэй в канун Рождества западного обряда, 24 декабря, погиб серфингист.
Об этом сообщает CNN.
Отмечается, что мужчину с признаками "очевидного нападения акулы" вытащили из воды другие посетители пляжа, немедленно вызвавшие экстренные службы.
"Потерпевший был объявлен мертвым на месте происшествия", — говорится в сообщении.
Правоохранители из округа Сан-Луис-Обиспо уже идентифицировали жертву и работают над тем, чтобы проинформировать о трагедии ближайших родственников. В связи с этим имя погибшего общественности пока не раскрывают.
Пляжи в районе залива Морро остаются открытыми, однако отдыхающим запретили заходить в воду в течение следующих 24 часов.
Ранее в Западной Австралии подтвердили гибель 57-летнего британца Пола Миллачипа, на которого напала 4,5-метровая белая акула.
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