В США от нападения акулы погиб серфингист: что известно

В США от нападения акулы погиб серфингист: что известно

Мужчину успели вытащить на берег, однако он погиб от полученных травм.

В американском штате Калифорния в результате нападения акулы на пляже в Морро-Бэй в канун Рождества западного обряда, 24 декабря, погиб серфингист.

Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что мужчину с признаками "очевидного нападения акулы" вытащили из воды другие посетители пляжа, немедленно вызвавшие экстренные службы.

Также читайте Остались только очки: в Австралии белая акула утащила мужчину под воду на глазах у его семьи

"Потерпевший был объявлен мертвым на месте происшествия", — говорится в сообщении.

Правоохранители из округа Сан-Луис-Обиспо уже идентифицировали жертву и работают над тем, чтобы проинформировать о трагедии ближайших родственников. В связи с этим имя погибшего общественности пока не раскрывают.

Пляжи в районе залива Морро остаются открытыми, однако отдыхающим запретили заходить в воду в течение следующих 24 часов.

Ранее в Западной Австралии подтвердили гибель 57-летнего британца Пола Миллачипа, на которого напала 4,5-метровая белая акула.

Читайте также: