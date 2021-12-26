У США від нападу акули загинув серфінгіст: що відомо

Чоловіка встигли витягти на берег, однак він загинув від отриманих травм.
В американському штаті Каліфорнія внаслідок нападу акули на пляжі в Морро-Бей напередодні Різдва західного обряду, 24 грудня, загинув серфінгіст.
Про це повідомляє CNN.
Зазначається, що чоловіка з ознаками "очевидного нападу акули" витягли з води інші відвідувачі пляжу, які негайно викликали екстрені служби.
"Потерпілого оголосили мертвим на місці події", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці з округу Сан-Луїс-Обіспо вже ідентифікували жертву і працюють над тим, щоб проінформувати про трагедію найближчих родичів. У зв'язку із цим ім'я загиблого громадськості поки не розкривають.
Пляжі в районі затоки Морро наразі залишаються відкритими, однак відпочивальникам заборонили заходити у воду впродовж наступних 24 годин.
Раніше у Західній Австралії підтвердили загибель 57-річного британця Пола Міллачіпа, на якого напала 4,5-метрова біла акула.
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