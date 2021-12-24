Іспанія три дні поспіль б'є рекорд із кількості COVID-хворих

Громадян зобов'язали носити маски на вулиці, а в Каталонії відновили комендантську годину.

В Іспанії у четвер, 23 грудня, зафіксували майже 73 тисячі нових випадків захворювання на COVID-19, що є найвищим добовим приростом заражень в країні від початку пандемії.

Про це повідомляє The Associated Press.

Зазначається, що рекордний показник інфікувань в Іспанії фіксують уже третій день поспіль. До того ж, національний 14-денний рівень захворюваності сягнув найвищої позначки у цьому році, а саме 911 випадків на 100 тисяч мешканців.

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Від п'ятниці громадян зобов'яжуть носити маски на вулиці. Окрім того, у Каталонії відновили комендантську годину та зменшили до десяти кількість людей, які можуть зустрічатися у приміщенні.

Водночас іспанський уряд відкинув заходи, які могли б завдати шкоди економіці країни, зокрема закриття барів і ресторанів або обмеження зборів.

Тим часом в Італії на тлі рекордного показника захворюваності уряд заборонив усі публічні святкування Нового року.

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