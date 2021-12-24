Президент Чорногорії заразився коронавірусом: що відомо

Президента Чорногорії вакцинували проти COVID-19 у серпні минулого року.

Президент Чорногорії Міло Джуканович у четвер, 23 грудня, отримав позитивний результат тесту на COVID-19.

Про це повідомляється на сайті чорногорського лідера.

Зазначається, що очільник балканської країни напередодні контактував із людиною, інфікованою коронавірусом. Зараз Джуканович має легкі симптоми захворювання, він почувається добре.

"Відповідно до епідеміологічних заходів він перебуває у самоізоляції, звідки виконуватиме свої звичайні президентські обов'язки", - йдеться у повідомленні.

Президента Чорногорії вакцинували проти COVID-19 у серпні минулого року. Зауважимо, що від початку пандемії в країні з 620 тис. населення зареєстрували майже 162 тисячі випадків коронавірусу, 2 385 з яких виявилися смертельними.

Раніше коронавірусну інфекцію підтвердили у президента Південно-Африканської Республіки Сиріла Рамафоси. Повністю вакцинований очільник ПАР мав легкі симптоми захворювання і перебував на самоізоляції в Кейптауні.

Читайте також:

Новини світу: через спалах коронавірусу Китай посадив на карантин 13-мільйонне місто Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.