Президент ПАР Сиріл Рамафоса заразився коронавірусом

Повністю вакцинований очільник ПАР має легкі симптоми захворювання.

Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса у неділю, 12 грудня, отримав позитивний результат тесту на COVID-19.

Про це повідомляється на сайті південноафриканського лідера.

Зазначається, що повністю вакцинований очільник ПАР має легкі симптоми захворювання і перебуває на самоізоляції в Кейптауні. Від понеділка його обов'язки тимчасово виконуватиме заступник президента Девід Мабуза.

Рамафоса поскаржився на погане самопочуття після того, як залишив державну меморіальну службу на честь колишнього віцепрезидента ПАР Фредеріка Віллема де Клерка.

"Президент перебуває у гарному настрої, за ним стежить Південноафриканська військово-медична служба Національних сил оборони ПАР", - йдеться у повідомленні.

Очільник ПАР висловив думку про те, що його інфікування є "застереженням для всіх людей у ​​країні, які мають бути вакциновані та зберігати пильність щодо зараження". Він наголосив, що "вакцинація залишається найкращим захистом від тяжких захворювань та госпіталізації".

Контактним особам південноафриканського президента, який нещодавно із робочим візитом побував у чотирьох державах Західної Африки, рекомендують стежити за симптомами чи перевіритися на коронавірус.

Відомо, що після повернення до Йоганнесбурга 8 грудня Рамафоса разом із членами своєї делегації здав тести на COVID-19, отримавши негативні результати.



Раніше Сиріл Рамафоса закликав скасувати обмеження на поїздки, запроваджені деякими державами для боротьби з поширенням нового штаму коронавірусу "Омікрон".

26 листопада Всесвітня організація охорони здоров'я кваліфікувала новий штам коронавірусу SARS-CoV-2, який отримав назву "Омікрон", як такий, що викликає занепокоєння. Цей варіант вперше виявили 9 листопада на півдні Африки.

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Через штам "Омікрон" до України заборонили в'їзд з низки африканських країн Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.