Президент ЮАР Сирилл Рамафоса заразился коронавирусом

Полностью вакцинированный глава ЮАР имеет легкие симптомы заболевания.

Президент Южно-Африканской Республики Сирилл Рамафоса в воскресенье, 12 декабря, получил положительный результат теста на COVID-19.

Об этом сообщается на сайте южноафриканского лидера.

Отмечается, что полностью вакцинированный глава ЮАР имеет легкие симптомы заболевания и находится на самоизоляции в Кейптауне. С понедельника его обязанности будет временно исполнять заместитель президента Дэвид Мабуза.

Рамафоса пожаловался на плохое самочувствие после того, как покинул государственную мемориальную службу в честь бывшего вице-президента ЮАР Фредерика Виллема де Клерка.

"Президент находится в хорошем настроении, за ним следит Южноафриканская военно-медицинская служба Национальных сил обороны ЮАР", — говорится в сообщении.

Глава ЮАР высказал мнение о том, что его инфицирование является "предостережением для всех людей в стране, которые должны быть вакцинированы и сохранять бдительность в отношении заражения". Он подчеркнул, что "вакцинация остается лучшей защитой от тяжелых заболеваний и госпитализации".

Контактным лицам южноафриканского президента, недавно побывавшего с рабочим визитом в четырех государствах Западной Африки, рекомендуют следить за симптомами или провериться на коронавирус.

Известно, что по возвращении в Йоханнесбург 8 декабря Рамафоса вместе с членами своей делегации сдал тесты на COVID-19, получив отрицательные результаты.



Ранее Сирилл Рамафоса призвал отменить ограничения на поездки, введенные некоторыми государствами для борьбы с распространением нового штамма коронавируса "Омикрон".

26 ноября Всемирная организация здравоохранения квалифицировала новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который получил название "Омикрон", как вызывающий беспокойство. Этот вариант впервые был обнаружен 9 ноября на юге Африки.

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Из-за штамма "Омикрон" в Украину запретили въезд из ряда африканских стран Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.