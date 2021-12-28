Гороскоп на 28 декабря для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп на 28 декабря для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро подсказывают, что делать дальше.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 28 декабря 2021 рассказывает, что Овнам не стоит ссориться, а Близнецов ожидают искушения.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 28 декабря 2021 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Десятка пентаклей"

Наслаждайтесь тем, что у вас есть. На работе – вы достойный пример для подражания. В отношениях не стоит ссориться, пора выходить на новый уровень.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Влюбленные"

Задумайтесь над вашими чувствами. В отношениях следует сделать выбор. А на работе – не противиться судьбе.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Дьявол"

Впереди вас ждут соблазны. На работе придется лицом к лицу столкнуться с испытаниями. А в отношениях добавьте больше страсти.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Двойка пентаклей"

Ищите баланс. Уравновешивайте чувства и эмоции. На работе начните новый проект.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Четверка жезлов"

Хороший период для сотрудничества. В отношениях балансируйте между умом и чувствами. На работе внимательно подписывайте договоры.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Колесница"

Время перемен наступило. В отношениях следует отправиться в небольшое путешествие вместе. А на работе вас ожидают командировки.

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ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Двойка мечей"

Вы знаете, что делать, но боитесь сделать первый шаг. Хватит бояться. На работе – время действовать. А в отношениях вам могут поступить больно.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Умеренность"

Нужно внимательно рассмотреть все сферы вашей жизни. В отношениях следует понять, зачем вы их продолжаете. А на работе найдите мудрого руководителя.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Паж мечей"

Разрывайте узы, связывающие вас. В отношениях не делайте больно второй половинке. На работе отстаивайте свои позиции.

КОЗОРОГОВ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Рыцарь пентаклей"

Ищите новые способы заработка. В отношениях пройдите тест на жажду денег. Смело двигайтесь по карьерной лестнице.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Девятка кубков"

Наслаждайтесь плодами своего труда. В любви позвольте себе иногда расслабиться. На работе не останавливайтесь на достигнутом.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Тройка мечей"

Будет тяжело. В отношениях может появиться кто-то третий. На работе ждите вызовов.

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