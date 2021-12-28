Категория
Здоровье
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиРецептыАстрологияВидеоЗдоровьеСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

Ляшко озвучил советы, как предотвратить ожоги у маленьких детей: список

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Ляшко озвучил советы, как предотвратить ожоги у маленьких детей: список

Associated Press

Не разрешайте детям самостоятельно пользоваться пиротехническими изделиями.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко озвучил три простых совета, как предотвратить ожоги.

Об этом он сообщил в Facebook.

  1. Не оставляйте в доступном для детей месте чашки с горячими напитками или кипятком. Следите за тем, чтобы провода электрических кипятильников и чайников не свешивались вниз. Горячие жидкости являются наиболее распространенной причиной ожогов в возрастной категории детей от 0 до 5 лет и пожилых людей.
  2. Не разрешайте детям самостоятельно пользоваться пиротехническими изделиями. Даже обычные петарды могут нанести непоправимый ущерб.
  3. Расскажите ребенку, особенно в подростковом возрасте, каким опасным может стать игрушка молодежного движения "зацеперов". Термические ожоги, которые дети получают во время селфи на поездах или в других местах с высоким напряжением, могут стоить жизни.

Читайте также:

"Выполнение этих советов не нуждается в дополнительных материальных затратах со стороны родителей, но точно спасет жизнь и здоровье вашему ребенку", — подчеркнул Ляшко.

Новости Черкасс: 3-летний мальчик получил ожоги после плановой операции

Новости Черкасс: 3-летний мальчик получил ожоги после плановой операции

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Следующая публикация