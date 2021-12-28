Ляшко озвучил советы, как предотвратить ожоги у маленьких детей: список

Не разрешайте детям самостоятельно пользоваться пиротехническими изделиями.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко озвучил три простых совета, как предотвратить ожоги.
Об этом он сообщил в Facebook.
- Не оставляйте в доступном для детей месте чашки с горячими напитками или кипятком. Следите за тем, чтобы провода электрических кипятильников и чайников не свешивались вниз. Горячие жидкости являются наиболее распространенной причиной ожогов в возрастной категории детей от 0 до 5 лет и пожилых людей.
- Не разрешайте детям самостоятельно пользоваться пиротехническими изделиями. Даже обычные петарды могут нанести непоправимый ущерб.
- Расскажите ребенку, особенно в подростковом возрасте, каким опасным может стать игрушка молодежного движения "зацеперов". Термические ожоги, которые дети получают во время селфи на поездах или в других местах с высоким напряжением, могут стоить жизни.
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"Выполнение этих советов не нуждается в дополнительных материальных затратах со стороны родителей, но точно спасет жизнь и здоровье вашему ребенку", — подчеркнул Ляшко.