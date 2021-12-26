В Черновцах произошло возгорание в рождественском городке: девушка получила ожоги

Девушку госпитализировали.

В Черновцах на Соборной площади, где расположен рождественский городок и новогодняя елка, произошло возгорание.

Об этом со ссылкой на спикера управления ГСЧС области Сергея Бабчука пишет Общественное.

Также читайте Новый год и Рождество 2022: как будет праздновать Киев

Возгорание произошло примерно в 5:00 26 декабря. До приезда спасателей пожар был потушен очевидцами.

Отмечается, что 17-летняя девушка получила ожоги руки и лицо. Ее госпитализировали в медицинское учреждение. По словам врача-ординатора ожогового отделения Богдана Петрюка, у нее ожог правой кисти, бедра и верхней части лица.

Как сообщалось, во Львов ежегодно приезжают многие туристы не только из Украины, но и из-за границы, чтобы отпраздновать здесь рождественские и новогодние праздники. Ведь именно во Львове их отмечают, соблюдая давние украинские традиции – с колядой и вертепом, что создает настоящее рождественское настроение. ТСН.ua собрал список всех мероприятий, куда во Львове можно пойти на Новый год и Рождество.

Читайте также: