В Черновцах произошло возгорание в рождественском городке: девушка получила ожоги

Девушку госпитализировали.
В Черновцах на Соборной площади, где расположен рождественский городок и новогодняя елка, произошло возгорание.
Об этом со ссылкой на спикера управления ГСЧС области Сергея Бабчука пишет Общественное.
Возгорание произошло примерно в 5:00 26 декабря. До приезда спасателей пожар был потушен очевидцами.
Отмечается, что 17-летняя девушка получила ожоги руки и лицо. Ее госпитализировали в медицинское учреждение. По словам врача-ординатора ожогового отделения Богдана Петрюка, у нее ожог правой кисти, бедра и верхней части лица.
Как сообщалось, во Львов ежегодно приезжают многие туристы не только из Украины, но и из-за границы, чтобы отпраздновать здесь рождественские и новогодние праздники. Ведь именно во Львове их отмечают, соблюдая давние украинские традиции – с колядой и вертепом, что создает настоящее рождественское настроение. ТСН.ua собрал список всех мероприятий, куда во Львове можно пойти на Новый год и Рождество.
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