Не було розмітки для дистанції: у Тернополі суд на 17 тис. грн оштрафував підприємця

Не було розмітки для дистанції: у Тернополі суд на 17 тис. грн оштрафував підприємця

Чоловік свою провину визнав та просив суд обмежитись усним попередженням.

У Тернополі суд на 17 тис. грн оштрафував підприємця, бо у його торговому павільйоні не було розмітки для дотримання дистанції.

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Про це йдеться у постанові Тернопільського міськрайонного суду, повідомляє ТСН.ua.

За даними суду, підприємець продає товари для ремонту автомобілів у торговому павільйоні. 2 грудня під час перевірки там не було нанесено розмітки для дотримання дистанції. У суді чоловік свою провину визнав та просив суддю обмежитись усним попередженням.

Тернопільський міськрайонний суд визнав підприємця винним за ч.1 ст.44-3 КУпАП. Він повинен сплатити 17 тис. грн штрафу. Якщо чоловік його вчасно не заплатить, то суд примусово стягне з нього вже 34 тис. грн.

Також підприємець повинен заплатити 454 грн судового збору. Це рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

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