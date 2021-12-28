Салат "Мимоза": пошаговый рецепт

Такой салат получается очень нежным и красивым. Лучше всего его готовить в прозрачной форме, чтобы было видно слои, или использовать разъемную форму.

Салат "Мимоза" - классика новогоднего стола, ведь он стоит на одном уровне с такими блюдами, как оливье и "сельдь под шубой". Название этого салата точно передает его внешний вид, потому что он получается желто-белого цвета, точно как яркий цветок мимозы весной. Сегодня мы предлагаем вам приготовить этот салат перед приближающимся праздниками.

Ингредиенты:

картошка отварная - 2 шт.

морковь отварная - 2 шт.

яйца вареные - 3 шт.

тунец консервированный - 200 г

майонез домашний

лук репчатый - 1 шт.

укроп

сыр твердый - 150 г

лимонный сок - 1 ч. л.

сахар

Приготовление:

Шаг 1

Отварите картошку и морковку в мундире, дайте остыть и почистите. Натрите их на крупной терке.

Шаг 2

Натрите сыр на крупной терке.

Шаг 3

Отварите яйца. Остудите, почистите и отделите желтки от белков. Натрите по отдельности на крупной терке.

Шаг 4

Замаринуйте лук. Для этого его нужно посыпать сахаром и полить лимонным соком. Хорошо перемешайте и дайте постоять минут 5.

Шаг 5

Откройте ваши рыбные консервы. Слейте сок и помните вилкой.

Шаг 6

Теперь собираем салат. Традиционно "Мимозу" выкладывают слоями.

Первый слой - это картофель. Выложите его, немного утрамбуйте и намажьте тонким слоем майонеза.

Второй слой - морковь. Тоже выложите ее поверх картофеля, немного утрамбуйте и смажьте майонезом.

Третий слой - яичные белки. После выкладывания их тоже нужно смазать тонким слоем соуса.

Четвертый слой - рыба. Выложите ее толстым слоем, а наверх положите маринованный лук. Смазывать майонезом пока не нужно. На лук выложите мелко нарезанный свежий укроп, а на него - еще слой моркови. Теперь немного все утрамбуйте и смажьте майонезом.

Следующий - слой тертого сыра, а поверх него - опять тонкий слой майонеза. Последний этап - слой вареных натертых желтков.

Дайте салату немного времени пропитаться, минимум 2 часа.

Приятного аппетита!

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