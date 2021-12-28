Салат "Мімоза" — покроковий рецепт

Такий салат вийдуть дуже ніжним і красивим. Найкраще його готувати в прозорій формі, щоб було видно шари або використовувати роз'ємну форму.

Салат "Мімоза" класика новорічного столу, адже він стоїть на одному рівні з такими стравами, як олів'є і "оселедець під шубою". Назва цього салату точно передає його зовнішній вигляд, тому що він виходить жовто-білого кольору, точно як яскрава квітка мімози навесні. Сьогодні ми пропонуємо вам приготувати цей салат перед наближенням свята.

Інгредієнти:

картопля відварна — 2 шт

морква відварна — 2 шт

яйця варені — 3 штуки

тунець консервований — 200 г

майонез домашній

цибуля ріпчаста — 1 шт

кріп

сир твердий — 150 г

лимонний сік — 1 ч. л.

цукор

приготування:

Крок 1

Відваріть картоплю і моркву в мундирі, дайте охолонути й почистіть. Натріть їх на великій тертці.

Крок 2

Натріть сир на великій тертці.

Крок 3

Відваріть яйця. Остудіть, почистіть і відокремте жовтки від білків. Натріть окремо на крупній тертці.

Крок 4

Замаринуйте цибулю. Для цього її потрібно посипати цукром і полити лимонним соком. Добре перемішайте і дайте постояти хвилин 5.

Крок 5

Відкрийте ваші рибні консерви. Злийте сік і помніть виделкою.

Крок 6

Тепер збираємо салат. Традиційно "Мімозу" викладають шарами.

Перший шар це картопля. Викладіть її, трохи утрамбуйте і намастіть тонким шаром майонезу.

Другий шар — морква. Теж викладіть її поверх картоплі, трохи утрамбуйте і змастіть майонезом.

Третій шар — яєчні білки. Після викладання їх теж потрібно змастити тонким шаром соусу.

Четвертий шар — риба. Викладіть її товстим шаром, а на неї покладіть мариновану цибулю. Змащувати майонезом поки що не потрібно. На цибулю викладіть дрібно нарізаний свіжий кріп, а на нього — ще шар моркви. Тепер трохи все утрамбуйте і змастіть майонезом.

Наступний — шар тертого сиру, а поверх нього знову тонкий шар майонезу. Останній етап — шар варених натертих жовтків.

Дайте салату трохи часу просочитися, щонайменше 2 години.

Смачного!

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