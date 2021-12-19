В Австралії розбився літак, є загиблі, серед яких - двоє дітей

Особи загиблих встановлюються.
Біля східного узбережжя Австралії у воду впав легкомоторний літак, внаслідок цього загинуло 4 людини, у тому числі 2 дітей.
Про це повідомляє Reuters.
За інформацією видання, авіакатастрофа сталася у неділю, 19 грудня, вранці. За даними поліції, 69-річний пілот взяв трьох пасажирів у поїздку. Невдовзі після зльоту літак впав у заболочену місцевість на північному сходу від Брісбена. На знімках, опублікованих поліцією, видно, що в аварію потрапив літак Rockwell International.
Наразі правоохоронці працюють над встановленням особи пасажира-чоловіка та дітей. За словами інспектора, діти були "молодшими за підлітків".
Комісар Австралійської ради з безпеки на транспорті Ангус Мітчелл заявив, що звіт про ймовірну причину аварії буде завершено за шість-вісім тижнів.
Нагадаємо, в американському штаті Луїзіана на трасу під час руху автомобілів впав гелікоптер. Пілот загинув.
Читайте також: