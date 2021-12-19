У Кривому Розі оштрафували дівчину, яка напоїла пивом кішку

У Кривому Розі оштрафували дівчину, яка напоїла пивом кішку

Дівчину зобов'язали сплатити штраф у розмірі 3400 гривень.

У Кривому Розі Дніпропетровської області дівчина виплатить значний штраф за те, що знущалася на чотирилапим.

Про це пише "Перший міський".

Як стало відомо, наприкінці жовтня 2021 року в соцмережах з'явилося відео, де дівчина заливає кішці в рот пиво.

Згодом зоозахисники, які звернули увагу на відео, написали заяву до поліції. Громадянку розшукали та притягнули до відповідальності. Пізніше суд розглянув адміністративне правопорушення. Дівчина, яка підозрювалася у знущаннях з тварини, на засідання не з'явилася, проте встигла записати відео з вибаченнями.

Проте їй винесли вирок та визнали винною у скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 89 (“Жорстоке поводження з тваринами”) КУпАП. Дівчину зобов'язали сплатити штраф у розмірі 3400 гривень, а також 450 гривень судового збору на користь держави.

Нагадаємо, що у Дніпропетровській області на трасі зіткнулися вантажівка і легковик. Одне з авто від удару загорілося, живцем згорів чоловік.

Читайте також: